Máris hazatérhetett Németh Kristóf harmadik kisfia, Olivér

Három nappal ezelőtt jelentette be az örömhírt Németh Kristóf, hogy makk egészségesen megszületett a harmadik kisfia, Olivér. Az immár háromgyermekes édesapával madarat lehet fogatni, olyan boldog, az elkövetkezendő napokat, heteket nem is akarja mással tölteni, csak a gyönyörű családjával.

Csak fiúk

Németh Kristóf és a felsége, Zita jó ideig nem akarták megtudni, hogy milyen nemű lesz a második babájuk. Bár erről hivatalosan sosem beszélt, a színész valószínűleg titkon bízott abban, hogy lesz egy kislánya is... A sors azonban másként rendelkezett. A babavárás elején Kristóf így beszélt a témában:

„Az a nagy helyzet, hogy fiús apukaként már van gyakorlatom, és azért azt se felejtsük el, hogy egy kislány esetében egy apa számára eljön egy olyan mérhetetlenül stresszes, ugyanakkor elkerülhetetlen időszak, amikor megjelennek az udvarlók. Nos, én egy cseppet sem bánom, hogy ezt nem kell majd átélnem. Nekem »csak« annyi a dolgom, hogy a fiaimból olyan férfit neveljek, akik nem okoznak majd fejtörést egyetlen lányos apának sem.”

Nagycsalád

A Németh család a legkisebb lurkó megszületése után pár nappal már teljes létszámban hazatérhetett. A színész-rendező a barátai elmondása szerint a fellegekben jár a boldogságtól, és minden energiájával azon van, hogy megkönnyítse a felesége és a legkisebb fia mindennapjait. Kristóf így alig mozdul ki a lakásból, kiszolgálja Zitát és aktívan részt vesz az újszülött ellátásában is. A házimunkába természetesen a színész nagy fia, a 15 éves Lóci is besegít, aki egyébként példás bébicsősz is egy személyben, hiszen mindig szívesen vigyáz a 3,5 éves öccsére, Leventére. A család ezzel a gyönyörű fotóval tudatta a nagyvilággal, hogy ők immár örökre összetartoznak: