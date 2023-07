Kembe Sorel megint betalálta Lakatos Márkot- Videó

Úgy tűnik, hogy Lakatos Márk már túllépett a heteken át tartó viszálykodáson, de "ellenfele" Kembe Sorel még vissza-visszatér az üzengetős csatározáshoz. Kettejük viszályát egyébként egy a színész által hónapokkal ezelőtt készített videó szította, melyben Sorel, nem éppen kedves szavakkal jellemezte azon honi hírességeket, akik kölcsönruhában jelennek meg társasági eseményeken, hogy aztán ingyen egyenek, igyanak. A divatszakértő reagált, majd kezdetét vette kettejük személyeskedésbe torkolló vitája.

Kembe Sorel és Lakatos Márk nem éppen jó barátok. Fotó: Ripost

A nyílt vitáik mostanában csillapodtak ugyan, de a felszín alatt még ott munkál mindkettőjükben a "közös múltjuk", bár úgy tűnik, hogy főként Kembe Sorel érzi úgy, hogy - ha nem telibe és egyértelműen- ,de szurkálnia kell Lakatos Márkot. Legújabb üzenetét persze ügyesen becsomagolta, hiszen csak úgy, általában szólt a televíziós és rádiós műsorvezetőkhöz, ám mondandója végén azért odaszólt korábbi vitapartnerének.

"A műsorvezetés az egy kőkemény munka! szoktuk volt hallani, nagyrabecsült műsorvezetőinktől, akik nap mint nap hajnalban kelnek és próbálnak minket szórakoztatni különböző fórumokon.

Melyik része a nehéz ennek? A koránkelés? Hiszen jobb esetben nem tök egyedül kell kitalálniuk az aznapi témát, hanem egy szerkesztőség segíti a munkát.

Nyilván nem baj, ha van beszélőkéje és kicsit tájékozott és tud olvasni, de ez egy kicsit azért sántít"- kezdte TikTok videójában a színész, majd folytatta gondolatmenetét.

"Azt azért ne állítsuk, hogy ezt lehetetlen megtanulni egy kis gyakorlással! Mindenki kezdte valahol. ahogy én itt körbenézek, boldog-boldogtalant beengednek. Bár én nem szűkíteném ennyire egyfajta kisebbségre ezt a közeget. A színes haj és a fura szemüveg kontraproduktív is lehet"- utalt minden bizonnyal Lakatos Márkra és persze a másságra Kembe Sorel. Persze az is lehet, hogy vakvágányon vagyunk, de ha szétnézünk a sztájliszt oldalán, láthatjuk, hogy pár napja ugyan tar-kopasz, de a szemüvegei valóban különlegesek, ráadásul nemrég még a haja is színes volt.

Sorel vajon csak beletrafált? Ugyan, ugyan...