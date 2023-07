Delhusa Gjon: Szeretném, ha az unokám vagány csajszi lenne!

A fiatalos lendületem pedig szerintem annak is köszönhető, hogy fiatalok vesznek körül. A magánéletemben is itt van a párom, Fanni, itt vannak a fiaim és még a zenészeim is 30 és 50 között vannak. Arról nem is beszélve, hogy nyughatatlan természet vagyok, mindig keresem, mi újat tudok csinálni. Hiába van már 450 jegyzett dalom, de pár napja készült el az új dal, a Vágyak, amihez klipet is csináltunk. Vallom, hogy hallani kell az idő szavát, ezért örömmel lettem TikTok- és Instagram-felhasználó.