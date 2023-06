Rendőrök lepték el Zalatnay Cini házát: rémálom, ami történt

Rémálomszerűen indult a hete Zalatnay Saroltának, akinek hétfőn rendőrök lepték el tárnoki otthonát. A Bors megtudta, hétfőre virradóra betörtek hozzá, az elkövetőket jelenleg is keresik a rendőrök.

Fotó: Máté Krisztián

Cini imádott kutyája ugyan észrevette a bűnözőket és jelzett is, az énekesnő viszont nem vette komolyan az eb ugatását.

− Betörtek hozzám. Most mentek csak el a rendőrök, nagyon feldúlt vagyok. Nem értem, ki képes ilyesmire! Az igazsághoz hozzátartozik, hogy hajnalban arra keltem, hogy a kutyám vadul ugat, de nem igazán vettem komolyan. Még rá is szóltam, hogy hagyja abba. Majd később, reggel, a szokásos időben felkeltem, és ahogy mindig, leültem a számítógéphez. Ekkor döbbentem rá, hogy valami nem stimmel! Bevertem ugyanis a térdem a gép mellett kihúzott fiókba, amit biztos nem én hagytam nyitva. Ekkor hasított belém a fájdalmas felismerés, hogy betörők jártak az otthonomban - kezdte sóhajtva a Borsnak Cini, aki azt is elárulta, miket vittek el az enyveskezűek.

Bár Cini még nem mérte fel teljesen, hogy miket vittek el a házába betörő aljas bűnözők, azt már szomorúan konstatálta, hogy készpénzt és értéktárgyakat is magukhoz vettek.

− Az első sokk után próbáltam felmérni, hogy miket vittek el tőlem. Nos, bár a házat nem dúlták fel, nem csináltak felfordulást, készpénzt és ékszereket biztos loptak tőlem. Nagyon bízom a rendőrség szakszerű munkájában, remélem, hamar elkapják a tettest vagy tetteseket - mondta szomorúan az énekesnő, aki bízik benne, hogy soha többé nem történik vele hasonló.