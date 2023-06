Polgár Árpád elmagyarázza, hogyan szökhetsz meg, ha elrabolnak egy méregdrága Rolls-Royce-szal

Polgár Árpád mindenre felkészíti kedvesét, Polgár Tündét, aki videóra vette kiképzését. Árpi úgynevezett továbbképzést tart, ezért bezárta kedvesét a méregdrága, lenyitható tetejű Rolls-Royce kocsijuk csomagtartójába. Videón mutatták meg, hogyan lehet megszökni, ha elrabolnak egy ilyen autóval.

Polgár Árpád bezárta a luxusautó csomagtartójába a feleségét, Tündét – Fotó: Szabolcs László

A továbbképzés

A Polgár család szórakoztató TikTok-oldalukra készítettek egy új videót, amiben Tünde már az első pillanatban a csomagtartóból köszön be, bár az indoka meglehetősen furcsa...

„Bent vagyok a csomagtartóban, Árpi szerint szükséges nekem egy ilyen túlélési képzés, hogy meg tudjak menekülni, ha elrabolnak” – fejtette ki a videó elején Tünde, majd felbukkan Árpi, mint a „keresztapa”, és az elköszönés után be is zárta a csomagtartóba kedvesét egy határozott mozdulattal. Ezen a ponton az üzletember vette át a szót:

De jó érzés gyerekek bezárni az asszonyt

– kezdte el mondani a műkereskedő, aki nemrégiben vásárolt egy közel 200 millió forintos órát, majd folytatta.

„Ilyenkor nincsen semmi baj vele. Beülök a kocsiba és szépen megyek haza” – viccelődött.

Imádja a közönség Tündét és Árpit – Fotó: YouTube

A zöld gomb

A feleség nem is tétovázott, megmutatta a megoldást a szabaduláshoz. Ugyanis van egy zöld, világító gomb az autó kipárnázott csomagtartójában, aminek felhúzása következtében azonnal ki is nyílik a csomagtartó. Tünde „James Bondinához” hasonlítva magát azonnal bele is kötött Árpád továbbképzésébe:

„De ezt hogy kell csinálni menet közben? Értem én, hogy kapok ilyen kiképzést, de ha tényleg elrabolnak, mit csinálok?” – kérte számon Tünde Árpit, aki azonnal megmagyarázta.

„Akik elrabolnak, azok is megállnak valamikor tankolni, vagy enni-inni és lehet, nem tudják, hogy ilyen csomagtartójuk van.”

Szereti őket a közönség

A Polgár család nézői szeretik ezeket a videókat, ez ennél a posztnál sem volt másképp. Nagyon sok jó visszajelzést kapnak, sok vicces kommentet és megosztást. Valaki humorosan ezt fűzte a videóhoz:

„Én örülnék, ha Rolls Royce-szal rabolnának el” – fűzte hozzá a néző, míg egy másik Árpáddal szimpatizál.

„Hatalmas figura!” – jegyezte meg röviden, tömören.