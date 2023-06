Ezeken a helyeken nyaralnak szívesen idén a hazai celebek

Beköszöntött a nyár, a napsütés és a strandszezon, így nem is csoda, hogy mindenki, aki teheti, a vízpart felé veszi az irányt. A sztárok sem vártak sokat a nyaralással, többen már most elmenekültek a fővárosból a kánikula elől. De úgy tűnik, idén nemcsak egy felkapott helyre utaztak a hírességeink, de a Balatontól Horvátországon át, Görögország, Olaszország, Ciprus is az úti céljuk között volt.

Csuti és szerelme a horvát tengerparton élvezték a napsütést és egymás közelségét. Nincs is jobb a tengerparti romantikánál…

Keleti Andi a görögöket kápráztatta el csodás alakjával és a posztolt fotóját elnézve, nagyon élvezte a férj közelségét és a nyaralást is.

Szabó Zsófi Olaszországban, Positanóban okozott kisebb hőingást a tökéletes alakjával. Bizonyára több olasz férfi is szemet vetett rá.

Király Viktor felesége, Virág Anita nemrég Ciprusra repült kisfiával és testvérével. Kolen először utazott repülőn, így anyának és gyermekének mindenképp feledhetetlen lehetett az idei nyaralás.

A Dancing with the Stars népszerű táncosa, Mikes Anna Albániában élvezte a nyári forróságot.

Kiss Ernő Zsoltnak és családjának pedig egyik nagy vágya teljesült idén. Együtt utazhattak el Párizsba, ahol a romantika mellett a városnézésre is volt lehetőségük.