Elolvadnak a rajongók: megmutatta a babát Nádai Anikó

Nádai Anikó és Hajmásy Péter első közös gyermeke tavaly július 19-én látta meg a napvilágot, így hamarosan az egyéves születésnapját ünnepelhetik majd a büszke szülők.

A páros fia hamarosan egyéves lesz Fotó: Markovics Gábor

A kis Alex megszületése óta már kiderült, hogy Hajmásy a kicsi neveléséből és az Anikó nagyobbik gyermekével való foglalkozásból is kiveszi a részét. Hamarosan pedig ünnepelhetik a legkisebb családtagot is, amire a műsorvezető már most rágyúrt, Anikó ugyanis egy irtó cuki, közös fotót osztott meg a kisfiával.

A fotón Nádai Anikó és Alex egy mezőn látható, az aranyos fénykép pedig követői tetszését is elnyerte, sok dicséretet kapott a csinos anyuka.

„Nagyon szépek vagytok! Gratulálok!”

„Gyönyörű szép vagy!”

„Tündérek vagytok!”

– írták többek közt a kommentelők.