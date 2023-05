„Nem igaz, amit állítanak” – Felháborító pletyka terjed Cicciolináról

Az utóbbi években már többször felreppent a hír, miszerint Cicciolina nehéz anyagi helyzete miatt kénytelen eladni az olasz fővárosban található ingatlanait. Azt nemrég maga is elismerte, hogy Budapesten tervezi a jövőjét, ám valamiért erre még nem került sor, a magyar felnőttfilmes ugyanis még mindig Rómában él. Ezért is meglepő az a hír, ami a minap megjelent az olasz sajtóban...

Fotó: Jacopo M. Raule

Elképesztő pletyka terjed Cicciolináról

A cikkben azt írják, hogy a csődbe ment pornócsillag végső kétségbeesésében úgy döntött, árverésre bocsátja impozáns, Róma északi részén lévő ingatlanát. A portál részletesen be is mutatja a szóban forgó házat, amely egy nappaliból, két hálószobából, két fürdőszobából és konyhából áll, amihez egy csodálatos, tágas terasz is tartozik, illetve a kertben egy úszómedence. Az is kiderül, hogy a leendő új tulajdonosnak 86 millió forintnak megfelelő összeget kell majd fizetnie a 130 négyzetméteres lakásért, ami nagyjából egy menőbb budai ingatlan ára. Értesüléseiket egy megszólalással is alátámasztották, ami elvileg Cicciolinától származik, gyakorlatilag viszont az egyik olasz újságíró kezének a munkája.

„A járvány miatt két évig nem jutottam bevételhez, miközben kiadásaim pedig voltak, és oda jutottak a tartozásaim, hogy el kell adnom a lakásomat, amit elárverezek” – olvasható a cikkben, azonban a Ripostnak a felnőttfilmes sztár már cáfolta ezeket a szavakat.

Nem igaz, amit ebben a cikkben állítanak! Ki is akadtam a portálra és az újságírónőre is, aki elferdítette a valóságot. Az egyik házamat eladtam, az való igaz, a másikban lakom jelenleg is. Ennyi

– mondta indulatosan a Ripostnak Cicciolina, akit bár még a munkája és az otthona Rómához fűzi, gyakran utazik Budapestre, leginkább azért, hogy meglátogassa imádott nővérét, Valériát.