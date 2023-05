Napról napra romlik Lajcsi állapota a börtönben, megszólalt az ügyvédje - Videó!

Galambos Lajosnak február 15-én kellett volna megkezdenie büntetése letöltését Kecskeméten. Egészségügyi problémáira hivatkozva halasztási kérelmet írt, ezt azonban elutasították. Három héttel ezelőtt vonult be a a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol megkezdte három és fél éves börtönbüntetésének letöltését. A trombitaművész először a gyengélkedőre került, ezután szállították át a berettyóújfalui börtönkórháza, néhány nappal később visszakerült Baracskára. Jelenleg a hétköznapi rabok életét éli. Nemrég újabb kérvényt nyújtott be: otthonápolást igényelt. Jogi képviselője árulta el, kötöttségeket viseli a legnehezebben, illetve arról is beszámolt, miként éli a mindennapjait a rácsok mögött.

Fotó: Végh István

Az ügyvéd most a Tényeknek adott interjúban számolt be a zenész állapotáról, aggasztó dolgokat árult el.