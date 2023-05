Lefektette a magyar sztár Pintér Tibort

Újabb és újabb kulisszatitkokról rántja le a leplet Feke Pál, aki gőzerővel készül a május 13-ai Kockahas című egyszemélyes musicalcomedy bemutatójára, melynek az Uránia ad majd otthont. A darabnak egyébként nemcsak főszereplője, de producere is az énekes.

Fotó: Nagy Zoltán

A művet egyébként a darabot is rendező Szente Vajk jegyzi, aki különféle videófelvételeken felbukkanó vendégművészekkel színesíti a produkciót. Igaz, Feke Pál Instagram-oldalán egyre-másra leplezi le a meglepetésvendégeket, így már nem titok, hogy feltűnik majd Csonka András, Szabó Piroska, Szacsvay László, Balázs Klári és Korda György, no meg Pintér Tibor is.

Szente Vajk rendezte a darabot, és a hozzá készült videókat is

Utóbbi művészt ráadásul nemcsak félmeztelenre vetkőztette, de le is fektette Vajk, aki greenbox technikát alkalmazva valószínűleg „lebegteti majd” a Nemzeti Lovas Színház igazgatóját a Kockahas című produkcióban.

Fotó: Markovics Gábor

Íme a kulisszák mögött készült felvétel Tenyáról és az őt instruáló Szente Vajkról: