Jakupcsek Gabriella hatvanévesen is nőies: „Még mindig megkapom a bókokat”

Mosolygós, jókedvű, csinos − élete formájában vágott bele a hatodik évtizedébe Jakupcsek Gabriella. A műsorvezető nemrég életmóddal kapcsolatos könyvet adott ki, az „A napos B oldal” egyfajta misszió: szeretné tudatosítani, hogy negyven felett is nő a nő!

„Nagyon kevés példakép áll előttünk”

Ő maga januárban lett hatvanéves, de ez nem ejti kétségbe, a Borsnak nyilatkozva így fogalmazott:

„Hatvan lettem. Na és?! Ez ma tabutéma, főleg Magyarországon. Nagyon kevés példakép áll előttünk. Egyfajta mesterséges eltüntetés működik, nem látni idősebb nőket a médiában, a politikában, vagy új munkaerőként is akár. Nekem is sok dilemmám volt és van, de azt biztosan tudom, hogy a korosodással az emberi értékek és kapcsolatok más minőségbe kerülnek, erről is szól a könyv, hogy ezzel hogyan birkózzunk meg” − fogalmazott, majd hozzátette, ő maga derűvel, humorral vértezte fel magát erre az időszakra. Nőiességéből sem ad alább!

„Még mindig megkapom a bókokat”

„Üzenem minden negyven feletti nőnek: nem kell leírnod magad, még mindig nem mindegy, hogy hogy nézel ki, hogy mit teszel az egészségedért. Igenis tennünk kell azért, hogy kivívjuk mások elismerését. Mindig is szemérmes voltam, de igen, elárulhatom, hogy még mindig megkapom a bókokat. Pedig sosem pakoltam ki magam.”

De nem is attól nő a nő, hogy cuppan a hájon a ruha, vagy annyira fel van töltve a szája, hogy be sem tudja csukni.

„De rendkívül fontos a belső kisugárzás is. Én szeretem magam jól érezni, jó emberekkel körülvenni magam, jó környezetet teremtetni. Jóban vagyok a külvilággal, s hogy ezt hogyan értem el, arról is beszámolok »A napos B oldal«-ban!”

Tinilánya tartja fiatalon

A műsorvezetőnek egy másik „titkos fegyvere” a kamasz lánya. 46 éves volt, amikor megszületett Emma, akivel nagyon jó kapcsolatot ápol, s ad is a véleményére: ha a 15 éves lány leszólja a ruháját, ő már öltözik is át! A kétszeres nagymama a Borsnak nyilatkozva azt is elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt teljesen lecserélte a ruhatárát: már nem hajlandó kényelmetlen ruhát, cipőt, ékszert viselni, legyenek azok akármennyire szépek.