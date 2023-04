Tragédia miatt nem látni Miló Vikit

Miló Viktória jó ideje nem mutatkozott nyilvánosan, a Ripost megkereste, hogy megtudják, hogy van és mi történt vele az elmúlt időszakban. A bokszvilágbajnok sajnos nem tudott jó híreket mondani, az elmúlt időszak nagyon megviselte és lesújtotta, lelkiekben egy tragédiát kell feldolgoznia, ami miatt még ügyvédhez is fordult.

"Decemberben történt az életünkben egy szörnyű tragédia, még most is nagyon megviselnek az átélt események. Ezután ügyvédhez is kellett fordulnom, akinek a javaslatára zárkóztam el mindenféle felkéréstől. Bár a részleteket egyelőre oszthatom meg, de annyit elmondhatok, hogy az érintett felek a felelősséget nem vállalják, így vélhetőleg per lesz belőle” – kezdte szomorú hangon Viki.

Tragédiával indult az év eleje Miló Vikinek (Fotó: Móricz István)

A világbajnok bokszoló a tragédia után nemcsak ügyvédje javaslatára, de saját gondolatai miatt sem érezte magát késznek, hogy emberek közé menjen. Még a tanítványai sem tudták feledtetni vele a lesújtó eseményeket.

Nagyon megviselt ez a tragikus időszak, bevallom, csak a munka miatt mozdultam ki itthonról. Abba, és a kutyáimmal közös dolgaimba temetkeztem. Nehezemre esik a történtek után mosolyogni és emberekkel foglalkozni. A tanítványaim is meglepődtek, hogy nagyon depresszív vagyok. Nem úgy ismertek, aki ennyire komor lennék a mindennapokban. Bár nagyon sokat segítenek és mellettem állnak a történetek után

– mesélte letörten Viki, aki bízik benne, hogy hamarosan pont kerül a dolgok végére és megnyugodhat.

Munkába temetkezett a tragédia után (Fotó: Knap Zoltán)

Meglepő dolgokra bukkantak az előkészületek során

Sajnos egyenlőre nem beszélhet az eljárás részleteiről, de annyit elmondott, hogy meglepő dologra bukkantak az üggyel kapcsolatban.

"A per előkészületei során olyan vétséget is felfedeztünk, ami mellett nem mehettünk el. Állampolgári kötelességnek éreztük jelenteni a megfelelő hatóságoknak. A bejelentésünket követően nagyon gyorsan, már másnap léptek is az ügyben. Addig is várjuk a következő határozatokat, szankciókat"– folytatta elszántan Viki.