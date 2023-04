Rúzsa Magdinak üzent Horányi Juli

Hatalmas port kavart a minap Horányi Juli videója, melyben arra hívta fel a rajongói figyelmét, hogy mennyire hasonlít a saját, illetve Rúzsa Magdi legújabb videoklipje. A tehetségkutatóból megismert énekesnő alapos részletességgel mutatott rá a hasonlóságokra, melyekből akadt bőven. Szerinte a snittek, a koncepció, a beállítások és fényelés egy az egyben ugyanaz a két videónál.

Fotó: Bors

– Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy véletlen lenne az, hogy Magyarországon, ebben a pici zeneiparban két hónap különbséggel két tök ugyanolyan klip készüljön ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan snittekkel, a bőrkesztyűvel, az autóval, a lángokkal. Én nem a Magdit okolom, lehet, hogy ő nem is tudott erről, viszont biztos vagyok benne, hogy azok, akik "kitalálták" a klipjét, ismerték a Sebzettent – fakadt ki a minap Juli, amire természetesen Magditól is érkezett válasz. A Bors ennek apropóján kereste meg az énekesnőt, hogy megtudják, mit szól a történtekhez. Bár eleinte nem kívánt nyilatkozni, végül kolléganőjének is üzent a Borson keresztül.

