Nem kegyelmeznének a hírességek: Rács mögé küldenék a farkasgyilkos vadászt - Videó

Nem csitul a botrány, súlyos büntetést követelnek a vadászra, aki nemrég lelőtte a híres farkast , amit egy ideje már figyelt a magyar média is. A farkas 2021-ben született, ámbár vad állat volt, jelölés mutatta, hogy nem lehet levadászni. GPS technológiával figyelték, innen lehet tudni, hogy Svájcból indult, és közel két év alatt Ausztrián keresztül Magyarországra vándorlót. A vad a budai agglomerációban is megfordult, ahol átúszta a Dunát is. A Bükk-hegységen keresztül Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéig jutott, pontosabban Hidasnémetig, ahol egy amatőr vadász lelőtte a állatot. Az értesülések szerint a vadász, hivatalosan is a vadásztársaság tagja, vagyis elvárható lett volna, hogy ismerje a vadászat szabályait. Természet károsítás miatt nyomoz a rendőrség!

Teljes a felháborodás nemzetközi szinten is! Több magyar híresség is nyers véleményét fogalmazott meg az ügy kapcsán...

Árpa Attila embertelennek tartja a vadász tettét

A színész-producer nem tartotta magában a véleményét. Amint kiderült, hogy levadászták az állatot, azonnal posztolt.

"Remélem, hogy elnyeri a méltó büntetését. Szégyen vadászként, emberként" - fogalmazta meg velősen gondolatait.

Árpa Attila elítéli a vad gyilkost - Fotó: Metropol

Joshi Bharat az állatok barátja

A műsorvezető Instagram követőivel osztotta meg az életszemléletét miután nagyon elszomorodott a megölt farkas miatt.

Ugyan olyan joguk van ezen a földön élni, mint bármelyik embernek.

- jegyezte meg Joshi, aki szeretné, ha az emberek jobban odafigyelnének a vadonélő állatokra is.

Joshi Bharat szerint, az állatoknak ugyanannyi joguk van élni, mint embereknek - Fotó: Czerkl Gábor

Kapócs Zsóka rács mögé küldené a vadászt

Kapócs Zsóka nyíltan vállalja véleményét a szörnyű esettel kapcsolatban. " Ez az ember egy barom! Amikor megláttam a hírt, mélységesen szomorú lettem, először el sem hittem. Azt akarom, hogy letöltendő börtönbüntetést kapjon az illető, ennek érdekében azonnal aláírtam a petíciót!"- mondta a Borsnak Zsóka, aki szerint a farkas valószínűleg pár keresés céljából bandukolt ilyen sokat.

Kapócs Zsóka nem kegyelmezne a vadásznak. Fotó: TV2

Bodrogi Gyula szerint, az elkövető nem nevezhető vadásznak

"Nem tartom vadásznak az ilyen embert! Én, mint vadász, teljes felelősséggel ki merem nyilvánítani, hogy minden esetben kapunk jelzést és küldünk jelzést olyan vadakról, amit nem szabad lelőni, akár figyelni kell rá és meg kell védeni. Ez az ember nem vadász és ez az eset alapján nem szabadna elítélni a vadászatot" - magyarázta a művész, akit lelomboz a tettes szakmaiatlanság.