„Nem arról van szó, hogy nem akartam fizetni" – Pál Éva szerint jogtalanul büntették meg

Parkolási bírság keseríti meg Pál Éva életét. A Neoton Família egykori énekesnője a bürokrácia útvesztőjébe került, s rosszul jött ki belőle.

Pál Évát igazságtalanság érte, megfizeti az árát Fotó: Bors

Fel vagyok háborodva! Borzasztó igazságtalanság történt velem!

– kezdett bele az énekesnő a Metropolnak nyilatkozva, majd kifejtette, mi a bosszúsága oka:

„Egy tárgyalásra mentünk a belvárosba két autóval. A másik kocsi parkolását el tudtuk indítani, de az én autóm rendszámát hiába küldtük el SMS-ben a megadott számra, nem érkezett vissza rá automata üzenet, ami érvényesti a parkolást. Másik telefonról is próbáltuk aktiválni, de úgy sem jártunk sikerrel. Gondoltam, akkor annyi baj legyen, majd dobok aprót az automatába. De az folyton visszadobta a pénzt. Becsületes akartam lenni, így kerestünk egy másik automatát, de az sem fogadta el a pénzt. Hívtam az ügyfélszolgálatot, de ott sem tudtak segíteni. Nem volt több időnk, így annyiban hagytam a dolgot, ott hagytam az autót, és mentem a tárgyalásra. Mikor pár óra múlva visszamentünk a kocsihoz, már ott volt a tíz ezer forintos büntetés…”

Az énekesnő elmondta: hiába tett ezután panaszt az ügyfélszolgálaton. Szerelőt küldtek a két automatához, és mivel csak az egyikről állapították meg, hogy hibás, nem fogadták el Éva fellebbezését. A pénzbüntetéstől ezért nem tekintenek el.

„Nem arról van szó, hogy nem akarok fizetni. Sőt, azt hiszem, bőven elég erőfeszítést tettem, hogy szabályosan tudjak parkolni. És még engem hazudtoltak meg végül! Hogyan bizonyítják a szerelők, hogy valóban működött az automata? Hiszen én hiába dobtam bele a pénzt...

Pont az ilyen igazságtalanságok miatt akartam országgyűlési képviselő lenni! Legszívesebben aláírást gyűjtenék, petíciót nyújtanék be! A csepeli választásokon indulni is fogok

– határozta el az énekesnő, aki elárulta, többet nem tud tenni az ügy érdekében, befizeti a tízezer forintot, mielőtt az időtúllépés miatt már húszezer forintot kéne fizetnie.

– Nagyon felbosszantott az ügy, még most, napokkal később is felpaprikáz, ha eszembe jut − tette hozzá Éva, aki nemrég arról beszélt, hogy fellépései mellett egy idős néni gondozását is magára vállalta.