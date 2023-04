Megszólalt a magyar énekesnő Horányi Juli és Rúzsa Magdi botrányáról

A Sztárban Sztár leszek! első szériájából megismert Sebestyén Katja sem hagyta szó nélkül Horányi Juli és Rúzsa Magdi hétfőn kirobbant háborúját, igaz, az énekesnő igencsak sejtelmesen fogalmazott a nagy port kavart témában.

Sebestyén Katja szerint a gyártó cég hibázott (Fotó: TV2)

Katja meglehetősen rejtélyesen fogalmazott a Borsnak, miután a Facebookon feltett egy kérdést a klipbotrányról.

"Szerintetek is Horányi Juli klipjét koppintották a Rúzsa Magdi klip készítői?"

Tudakolta az énekesnő a Facebookon. Bár a kommentelők véleménye igencsak eltérő, Katja szerint meglepő lenne, ha pusztán véletlen hasonlóságról lenne szó.

„Eszem ágában sincs egyik énekesnőt sem megbántani, nem is nekem kell állást foglalnom az ügyben. Az is lehet persze, hogy mindezt véletlen, no de ennyi hasonlóság mégis hogy lehet véletlen?” - morfondírozott Katja a Bors megkeresésére, hozzátéve, hogy ő Magdi reakcióját is maximálisan megérti, és biztos benne, hogy nem az énekesnők hibáztak.

Hétfőn tört ki a balhé

Napok óta tart a háború a két énekesnő között (Fotó: Bors)

Jöjjön egy kis múltidézés azok számára, akik lemaradtak volna az előzményekről. Óriási port kavart hétfőn Horányi Juli háborgó hangvételű videója, amelyben azt sérelmezte, hogy az ő két hónappal ezelőtt megjelent klipje és Rúzsa Magdi friss videója között kísérteties a hasonlóság.

„Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy véletlen lenne az, hogy Magyarországon, ebben a pici zeneiparban két hónap különbséggel két tök ugyanolyan klip készüljön ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan snittekkel, a bőrkesztyűvel, az autóval, a lángokkal. Én nem a Magdit okolom, lehet, hogy ő nem is tudott erről, viszont biztos vagyok benne, hogy azok, akik "kitalálták" a klipjét, ismerték a Sebzettent” - fogalmazott Juli az Instagramon, amivel szép kis lavinát indított el.

Magdi feldühödött

Bár hangsúlyozta, hogy nem Magdit okolja, a hármasikreket nevelő énekesnő mégis meglehetősen indulatosan reagált. Ami érthető, hiszen mégis csak az ő klipjéről van szó.

„Minden tisztelettel szeretnélek megkérni, hogy ne beszélj össze sületlenségeket a médiában, hisz a ma generált cirkuszodért az én stábom fenyegetőzhetne perrel a te irányodba, ugyanis a klipünkben három dolog azonos. A tiédben is van autó, meg visszapillantó (kb. 4 milliárd klipben van), no meg van benne láng (teljesen más megközelítésből) és sajnálatos módon valóban ugyanaz a ház”

- írta az Instagramon, hozzátéve, hogy azt sem tudta, hogy Horányinak két hónapja kijött egy dala.