Új szerepben tűnik fel Som-Balogh Edina

Som-Balogh Edina új szerepet vállalt férje legújabb videóklipjében. Az egykori szépségkirálynő nemcsak színészként, de festőként is nagyon tehetséges, most viszont táncosként fogja megmutatni hajlékonyságát. A csinos anyuka egy képet rakott ki közösségi oldalára, ahol egy szép, fehér ruhában fog az ablakokon besütő napfényben táncolni.

Nem ez az első, hogy a fiatal anyuka együtt dolgozik a férjével. Korábbi projektjében is már főszerepet kapott, valószínű ez most sem lesz másként.

Edina egyébként táncórákra is járt, kortárstáncot gyakorolt a képi világ megelevenítése érdekében.

Ez teljesen új számomra, egy különleges világ tárult fel előttem. Mély érzéseket foglal magába, és azért is érzem a sajátomnak, mert az általam bejárt életutat fogom eltáncolni

– mesélte a Borsnak Edina, aki akkor még nem is sejtette, hogy mekkora érzelmi töltetet kap ettől. Azt is hozzátette, hogy számára egy terápia volt, és többször is elsírta magát a gyakorlások során.

Fotó: Móricz István

A kommentelőket is elámította a színésznő, többen is megjegyezték, hogy a fehér ruhában olyan, mint egy angyal.

„Nagyon csinos szexi és vonzó vagy, imádlak, gyönyörű szép estét neked” – írta egy kommentelő a werkfotóhoz.

Nem is csoda, hogy ennyi dicséretet kapott, hiszen rengeteget edz, amellett, hogy édesanya, háziasszony és feleség is egy személyben. De állítása szerint szereti, hogy ilyen pörgős az élete, mert olyan dolgokkal foglalkozhat, amiket szeret.