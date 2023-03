Voltak jelei Tóth Andi és Marics Peti szakításának a Sztárban Sztár adásában

Egy ideje találgatnak a rajongók, hogy vajon mi lehet Tóth Andi és Marics Peti között. Bár sokáig nagyon harmonikusnak tűnt a kettejük viszonya, az utóbbi időben úgy tűnt, kezdenek elhidegülni egymástól: a Sztárban Sztár forgatásán szinte egymásra sem néztek, és a levegő igen fagyos volt közöttük.

Tóth Andi és Marics Peti már nem egy pár – Fotó: Szabolcs László

A drámai fordulat akkor jött, amikor a pár egy névtelen barátja elárulta, hogy nemcsak szakítottak, de Marics Peti már el is költözött Tóth Anditól. Azt mondta, a kapcsolat azért futott zátonyra, mert Tóth Andi rettenetesen féltékeny volt, és mindig tudni akarta, hogy a párja éppen merre jár, kivel van és mit csinál. Amikor ez kitudódott, Tóth Andi egy Instagram-posztban erősítette meg, hogy valóban szakítottak, valamint a videóban az alábbiakat is kiemeli:

„Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni, nem rólunk van szó, hanem a műsorról. Ez nem történt meg, sőt meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de igyekeztem nem kimutatni. Megtörtént, levette mindenki, semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván ha az én barátaimat kérdezik, akkor egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék elmondani, hogy aki szakított, az én voltam, de persze, dobáljátok rám a szart, miért is ne? Én nem szeretnék szart dobálni, pedig én is tudnék”

A Bors most felkereste az énekesnőt, hogy hogyléte felől érdeklődjenek. Tóth Andi hangja nem volt zavart vagy nagyon szomorú, nyugodtan nyilatkozott az őt ért vádakról. Elmondta, hogy biztosan nem az ő barátja adta ki az információkat, mert az ő barátai nem árulják el.