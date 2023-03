Lelepleződött II. Erzsébet, sorra derülnek ki a titkai

Ugyan a brit királyi család tagjai az átlagemberekétől nagyon eltérő életet élnek, akad néhány közös metszéspont – például sokukat a képernyő elé szegezi egy-egy kedvelt tévéműsoruk. Harry herceg nagy port kavaró memoárjából, a Tartalékból kiderült, hogy Vilmos herceg és Katalin rajongott a Briliáns elmék című sorozatért, amelyben egykor még Meghan Markle is játszott, míg a herceg maga a Netflix A korona című sorozatát követi – írja a Mirror.

Fotó: AFP

II. Erzsébettel kapcsolatban azonban egészen mostanáig nem szivárgott ki, milyen műsor kedvéért kapcsolta be rendszeresen a televíziót, pedig egy újságíró már több évtizede ismerte a titkot. Phil Jones, a BBC Radio 2 riportere 2001-ben járt egy interjú miatt a Buckingham-palotában, ekkor beszélgetett személyesebb témákról is a királynővel, amelyeket azonban nem jelentethetett meg – egészen mostanáig.

Az állásból távozó újságíró elmondása szerint II. Erzsébet egy brit-indiai sorozatnak volt elkötelezett nézője, a The Kumars at No. 42. című hét évadot megélt alkotásért annyira rajongott, hogy szó szerint is tudott idézni a részekből. A Magyarországon nem ismert komédiasorozat főszereplője egy beszélgetős műsor házigazdája volt, a Sanjeev Bhaskar által alakított Sanjeev Kumar, aki a saját otthonába hívta meg a celebeket, azonban az interjúkba folyton belekotyogtak a családtagjai – az édesanyja, az édesapja és a nagymamája – humorosabbnál humorosabb helyzeteket szülve.