Kiakadt Curtis: Dolgozni gyerekek vagy maradandót alkotni!

A napokban bukkant fel egy videós interjúban Krausz Dominika, Curtis volt szerelme, aki elmesélte, hogy Attila rengetegszer megcsalta 2 éves kapcsolatuk alatt. A fiatal nő számára nehéz időszak volt ez, mert az újpesti rapper akkor hagyta abba futballkarrierjét és kezdett el rapperként megjelenni a köztudatban. A hirtelen jött hírnevet egyikük sem tudta kezelni, amire ráment végül a kapcsolatuk is.

Internetes műsorban mesélt a rapperrel való kapcsolatáról – Fotó: YouTube

A fiatal hölgy a múltidézés során arra is kitért, hogy az éjszakába nyúló koncertek és a rajongók gyűrűje miatt kételkedett Attila hűségében. Később ki is derült, hogy elmondása szerint nem volt alaptalan a gyanúja, mert egykori szerelme többször is megcsalta kétéves párkapcsolatuk alatt, ami Curtis telefonjának átnézése után vált biztossá számára.

„Alapos kutatómunkát végeztem, mielőtt konkrétan kész tények elé állítottam volna, de a gyanúm beigazolódott” – szúrta ki a Bors a videót, amiben Dominika azt is leszögezte, hogy azóta rendezték minden konfliktusukat, és fátylat borítottak a múltra.

Fotó: Instagram

Curtis azonban felháborodottan reagált egy 24 óráig látható Instagram-sztoriban az elhangzott vádakra. Attila úgy érzi, ezekkel a fiatalkori tévedéseivel szeretne Dominika bekerülni a köztudatba.

Szánalmasak az emberek, mit meg nem tesznek, hogy ismertté váljanak… ZS kategóriás műsorokban dobálóznak velem és a nevemmel. Alig várom, hogy az óvodai szerelmem, Lilike is kitálaljon, hogy nem adtam neki a gumicukromból. Dolgozni gyerekek vagy maradandót alkotni! Nem más hátán felmászni!

– szúrta ki Curtis posztját a Ripost.