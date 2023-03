A pápa előtt már bizonyított a magyar énekes

A Duna idei dalválasztója A Dal 2023 számos induló előadó számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, de vannak olyan fiatalok is, akik már nem először térnek vissza a show színpadjára. Ilyen az a Czinke Máté is, aki a The Sign zenekar frontemberként 2019-ben egészen a műsor elődöntőjéig menetelt.

A dalszerző-énekes idén különleges színfoltja a mezőnynek, hiszen közel ötszáz nevezett dalból három dala is bekerült a top negyven mezőnyébe. A Szirtes Dáviddal jegyzett Az igazi történeted című dala ugyan már kiesett, mégis úgy tűnik, hogy eddig ez az egyik közönségkedvenc, hiszen a műsor legnagyobb videómegosztó oldalon található csatornáján a legtöbbet megtekintett videók között szerepel, míg a dalhoz készült klip alig két alatt a 120 000-es megtekintésnél jár.

Czinke Máté és Schultz Gellért Fotó: SchultzGellertFEATtade

Máté azonban idén kétszer is színpadra áll, ugyanis saját maga ellen is versenybe száll. Most hétvégén Schultz Gellért oldalán tá.dé művésznéven adja elő közösen írt Paraván című dalukat, míg a negyedik válogatóban majd 2019-hez hasonlóan a The Sign zenekarral bizonyíthat.

„Dávid és Gellért dalának producere Máté Gyárfás hívott fel engem először, hogy mind a két beadott szerzeményem bekerült a legjobb negyven dal közé, majd pár perccel később a zenekarom menedzsere is jelezte, hogy a csapat is ott lesz a műsorban. Elképesztő pillanat volt ez és emlékszem, hogy többször is visszakérdeztem és hitetlenkedtem” – jegyzi meg a fiatal énekes, aki már a pápa jelenlétében is bizonyította tehetségét.

„Kovács Ákos a korábbi A Dal 2019 szereplésem kapcsán figyelt fel rám és mint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megújuló himnuszának zenei vezetője felkért, hogy legyek a dal egyik szólistája.”

A pápai szentmise előtt közvetlenül mi voltunk az utolsó fellépők. Elképesztő élmény volt közel százezer ember előtt énekelni annak tudatában, hogy a pápa szintén ott van a közelünkben

– fűzte hozzá Máté.

Schultz Gellért és tá.dé duett dala most szombaton versenyez A Dal 2023 színpadán, de a dalt már itt is meghallgathatja: