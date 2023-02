Mi történt? L.L. Junior keményen beleszállt a népszerű magyar műsorvezetőbe

Nem igazán tudjuk hova tenni a zenész viselkedését, maximum arra lehet gondolni, hogy annyira el volt foglalva eddig a magánéletével, hogy lemaradt hazai celebtársai sorsának alakulásáról, így arról az aprócska tényről is, hogy a csinos műsorvezető és korábbi kedvese, Dobrády Ákos már évekkel ezelőtt szakítottak. Így nyilván arról is, hogy Eszti 2022-óta már az egyik legsikeresebb magyar úszónk, Gyurta Dániel felesége.

Iszak Eszti és férje, Gyurta Dani Fotó: TumbaszHedi

Na de nézzük inkább, hogy mik is voltak azok a kínos pillanatok, ami miatt csak kapkodták a nézők a fejüket. A Bors szúrta ki, hogy L.L. Junior zenésztársával, Végh Bálinttal volt a Mokka vendége, ahol Iszak Eszter és Váczi Gergő várta őket, mint műsorvezető. A beszélgetés teljesen normálisan indult, a meghívottak először a közös karrierjük alakulásáról beszéltek, majd jött a feketeleves, amikor szóba került Junior külföldi vállalkozása is. Akkor szabadult el ugyanis a pokol, Iszak Eszti megkérdezte az énekest, hogy magával viszi-e a barátnőjét, Dárdai Blankát.

– A barátnőd nem tart veled Dominikára? – kérdezte a műsorvezető.

Mire Junior egy TNT-dalt kezdett énekelni:

„Tudod, bolond aki sír egy lány után…”

– Miért nem térünk vissza a te magánéletedre? – replikázott Iszak Eszter.

– Ha tudnék válaszolni, dalban mondanám el. Egyébként beszélhetünk egymás magánéletéről? Nem? Csak az enyémről? Tudom, műsorvezető vagy – szúrta oda Junior.

– Esztinek ez már rég nem a magánélete – próbálta menteni a menthetőt Váczi Gergő.

– Már réges-rég nem az, viszont a tied porondon van – mondta ekkor Iszak Eszti.

– Nehéz erről beszélni, most biztosan egyedül megyek ki, muszáj hogy most nyugalomban és rendben legyen minden – kezdett zavarában egyre gyorsabban beszélni Junior, aki kínjában még azt is hozzáfűzte a mondandójához, amit nem kérdeztek:

– És fontos Kingával a megegyezés is a gyerek miatt, ez most a legeslegfontosabb. Most már csak egy aláírásra várunk – idézi a Bors a beszélgetést.

A bizarr eszmecsere alatt végig látszott, hogy a csinos műsorvezető nagyon ideges, az interjú végén pedig valószínűleg már azért tekingetett egyre sűrűbben a kamerák mögé, hogy lássa, mikor telik le már végre Juniorék ideje.

A kellemetlen beszélgetés itt nézhető meg, a kínos rész pedig a negyedik perc körül kezdődik: