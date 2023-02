„Mély fájdalommal tudatom veletek, hogy szeretett Édesapám az éjszaka folyamán elment” – tette közzé tavaly május végén közösségi oldalán a gyászhírt fia, Éliás Junior, aki követte apját a zenei pályán.

Éliás Gyula dalt ír édesapja emlékére Fotó: HELGASCHAEFER / Facebook

A hetvenes évek egyik legnépszerűbb DJ-je, Éliás Gyula 2006-ban szenvedett súlyos autóbalesetet, amelyben majdnem elveszítette mindkét lábát. Bár a karambol után felépült, a baleset nem múlt el nyomtalanul.

Kora és egyre romló egészségi állapota miatt ápolásra volt szüksége, amelyet fia már nem tudott ellátni, ezért a legendás lemezlovas idősek otthonába került, ott gondoskodtak róla.

Az énekes 2020-ban veszítette el szeretett édesanyját, ez lelkileg nagyon megviselte őt. Alig enyhült a gyász és a fájdalom, tavaly újabb tragédiával kellett szembesülnie. Talán ezért is döntött most úgy, hogy dalt ír édesapja emlékére, és a szívszorító dallamokhoz egy videóklipet is forgat.