Nagy bajban van Fodor Zsóka: „Ez megijeszt”

Először fordult elő a hosszú pályafutása alatt Fodor Zsókával, hogy januárban még nincs tele a naptára munkákkal, és ez aggodalommal tölti el. Nagy lábon szeret élni, de már nem biztos, hogy mindent kénye-kedvére megengedhet magának.

Fodor Zsóka

Bár arra még soha nem volt példa, hogy a színésznő bármiért panaszkodott volna, most sem szeretne, de az elismerte, hogy rosszul indult számára az év. Fodor Zsóka ugyanis egy betegség miatt egy munkáját rögtön el is bukta, ráadásként emiatt a tervezett nyaralására sem tudott elutazni.

„Nem állok most túl jól anyagilag. És bár jelenleg négy darabban is játszom, hiszen Oszvald Marikával van kétszer negyvenöt perc prózai darabunk, Várkonyi Andrással két vígjátékban játszunk, ott a Leszállás Párizsban is, amit szintén imádok, de ezenkívül is van néhány szívemnek nagyon kedves, alkalmankénti felkérés. Az azonban először fordul elő az életemben, hogy január végén még nincs tele a naptáram. Nyárra például még egyetlen leszerződött munkám sincs. És ez megijeszt. Most várok, amíg egy kicsit megizmosodom anyagilag. Nem arról van szó, hogy ne lenne félretett pénzem, de ehhez én nem szeretek hozzányúlni. Inkább addig nyújtózkodom, ameddig a takaróm ér. Mindig is így éltem” – árulta el sokak kedvenc színésznője a Story magazinnak.

Fodor Zsóka két háztartást is fenntart, egyet Budapesten, egyet pedig Pécsen, ráadásul saját bevallása szerint gáláns természetű, aki a tenyerén hordoz mindenkit, akit szeret. Most azonban rádöbbent, hogy egy időre vissza kell vennie költekező életmódjából.