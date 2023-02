Felrobbant az internet: először mutatta meg egyéves kislánya arcát a sztárpár – Fotók!

Felrobbantotta az internetet a sztárpár, hiszen most először mutatták meg egyéves kislányuk arcát a nagyvilágnak. A pár eddig mindig ügyelt arra, hogy ha a gyermekükről posztolnak, akkor vagy csak hátulról mutassák, vagy kitakarják az arcát. Most viszont úgy látszik, hogy rajongóik legnagyobb örömére elérkezett a titkolózás vége, ráadásul nem is akárhogy.

Priyanka Chopra és Nick Jonas Fotó: Michael Buckner

Az apropó ugyanis az volt, hogy hétfőn csillagot kapott a Jonas Brothers együttes a Hollywoodi hírességek sétányán. A jeles eseményen természetesen a fiúk családja is jelen volt, így Nick feleségét, Priyanka Choprát és kislányukat vitte magával. Egyben ez volt az első nyilvános alkalom is, amin a tavaly januárban született Malti részt vett.

Malti Marie, alig várom, hogy 15 év múlva visszatérjünk ide, és zavarba hozzalak a barátaid előtt

– mondta lányának beszédében a 30 éves énekes.

Kevin Jonas egyébként mindkét lányát magával vitte az eseményre, Joe Jonas és Sophie Turner pedig továbbra sem mutatják meg kislányaikat a nyilvánosságnak.