Bejglievős és lemozgós túra

Sokak kérésére szervezek egy kellemes téli túrát bejgli evéssel összekötve. Hozhat bárki házi készítésűt is, örömmel fogadjuk, szerintem el fog fogyni. Itt most lehet bármennyit enni, mert úgy is lemozogjuk. Csillaghegyről indulva Pilisborosjenőt, majd Csobánkát érintve Pomázig tart az út. A teljes táv kb 16 km, viszont szintkülönbség nem vészes, illetve igény szerint természetesen lehetnek kisebb rövidítések.

Fotó: facebook

9 órás indulással körülbelül 15 órára be érünk Pomázra, nagyjából így kell számolni, de azért fejlámpát, aki tud, az hozzon.

További részletek itt olvashatók.

Időpont: december 29., 8.45

Helyszín: Peron Váróterem - Csillaghegy hévmegálló (Peron-Box büfé, Papírgyár utca, Budapest 1038)