Most lett elegük, kihátráltak a szurkolók Robbie Keane mögül

Betelt a pohár a Fradi-drukkereknél. A csúfos nottinghami Európa-liga-vereség után néhányan már Robbie Keane menesztését követelik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 13:30
robbie keane fradi nottingham forest

Az FTC csütörtök este 4-0-ra kikapott az angol első osztályú Nottingham Forest vendégeként, így a 12. helyen zárt nyolc mérkőzés után az Európa-liga alapszakaszában. A zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane a lefújást követően pozitívan értékelte a történteket, a szurkolók azonban már jóval kevésbé voltak elnézőek: a drukkerek egy része szerint meneszteni kellene az ír trénert.

Robbie Keanet azonnal elküldenék a szurkolók
Robbie Keanet azonnal elküldenék a szurkolók Fotó: NurPhoto

Robbie Keane szerint nincs tragédia

Az ír tréner kiemelte, nagyon hiányzott Varga Barnabás és Tóth Alex a Fradiból, de szerinte így sem történt tragédia. 

Szomorú vagyok, hogy egy ilyen szép veretlen sorozatot így zártunk le. De tudtuk, hogy nehéz lesz, hiszen ellenfelünk a világ legerősebb bajnokságában játszik. Azt is tudtuk, hogy nem szabad sokat hibázni, ehhez képest sok buta hibát követtünk el

– mondta Robbie Keane a találkozó után. 

A Fradi szurkolói azonban korántsem voltak ennyire megértőek a vereség után: a közösségi oldalakon sorra fakadtak ki a drukkerek. Sokan nézhetetlennek titulálták a Ferencváros játékát a Nottingham ellen, míg mások már az edző menesztését követelik.

Kár volt kiutazni, ha itthon maradtak volna. A Győr ellen sem tudtátok felvenni a tempót, menni kell az edzőnek

– írta az egyik kommentelő.

Remélem Keane-t azonnal kirúgják

– mondta egy másik szurkoló. 

Keane állandóan csak magyarázkodik, menni kellene már.

A Ferencváros vasárnap (15.15, M4 Sport) már a bajnokságban javíthat, a Paksot fogadja a Groupama Arénában.

 

