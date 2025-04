Mélyütés ez a hír, Szoboszlait kitették a Liverpool csapatából

Szoboszlai Dominik kikerült a Liverpool kezdőcsapatából. Arne Slot vezetőedző döntése értelmében a 24 éves magyar labdarúgó a kispadon kezdi a West Ham United elleni bajnoki mérkőzést (15:00, tv: Aréna 4) az angol Premier League 32. fordulójában.

Ilyen is rég volt: Szoboszlai kispadra szorult a Liverpool bajnoki meccsén – Fotó: Visionhaus

Hasonlóra ebben a naptári évben még nem volt példa. Amióta felgyógyult kisebb betegségéből, Szoboszlai január közepétől sorozatban 12 bajnokin volt a kezdő tizenegy tagja – eddig. Most Curtis Jones játszik a helyén.

Amióta 2023 nyarán Liverpoolba igazolt, Szoboszlai csapata már hatodszor csap össze a West Hammel. A magyar légiósnak azonban eddig több balszerencsét hoztak ezek a párosítások.

Szoboszlai el van átkozva a West Ham ellen?

Noha korábban Jürgen Klopp, majd most Arne Slot is alapemberként tekint rá, mégis csak kétszer volt tagja a kezdőcsapatnak, és mindössze egyszer (rögtön első alkalommal, egy 3-1-re megnyert hazai bajnokin) játszotta végig az adott meccset. Ellenben az előző szezonbeli idegenbeli visszavágón (2-2) egyetlen percre cserélték be. A tavalyi Ligakupa-negyeddöntőben pedig bár bombagóllal vette ki a részét az 5-1-es sikerből, már a 60. percben lecserélte Slot. A két csapat idén is összecsapott a kupasorozatban, hasonló eredménnyel – de a pihentetett Szoboszlai nélkül. Az őszi, londoni Premier League-mérkőzésen pedig eltiltás miatt nem játszhatott légiósunk (akkor 5-0-ra nyertek nélküle a társai).