Rendkívüli bejelentést tett Kubatov Gábor: Valamire készülünk – videó

Most valamire készülünk, átalakulóban van a média nyilvánosság, és erre próbálunk reagálni. Látom, hogy az angol csapatok azok sokkal gyorsabban tették meg ezt, mint mi

– kezdte a TikTokon megosztott videóját Kubatov Gábor, majd így folytatta:

Az a helyzet, hogy arra készülünk, hogy a meccsek előtt felvezető műsort csináljunk. Arra lesz talán jó, hogy akik otthon nézik a televíziónál, akkor lássák a mi műsorunkat, illetve akik kocsiban ülnek és kijönnek hozzánk meccsre, az autóban tudják még nézni egy kicsit a felvezető műsort, vagy amikor jönnek be a pályára, akkor is lássák.

A Ferencvárosi Torna Club elnöke ezt követően arra is kitért a videóban, hogy meccsek után pedig egy gyors elemző műsorral fognak jelentkezni, másnap délelőtt pedig megpróbálnak egy komolyabb elemző műsorral jelentkezni. Illetve még arról is beszámolt, hogy hogyan kívánják megszólítani az idősebb korosztályt is.

A főpróba az április 2-án a kupameccsen van élesben

– tette hozzá.