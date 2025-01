Varga Barnabás az idei szezont kissé haloványan kezdte, ám ezt követően visszatalált a korábbi remek formájához. Minden kiírást figyelembe véve 22 tétmérkőzésen 13 gólja és két gólpassza van a Ferencvárosban (a mostani szezonban). A magyar válogatott támadója megtartotta a helyét a kezdőcsapatban, a labdarúgó NB I legdrágábbá vált igazolása, Matheus Saldanha nem tudta kiszorítani. Varga teljesítménye topligás klubok érdeklődését is felkeltette, a legkitartóbb „udvarló” a Torino. A lehetséges transzferről menedzsere, Paunoch Péter nyilatkozott.

Varga Barnabás átigazolását nem zárja ki a menedzsere, Paunoch Péter Fotó: Szabó Miklós

„Nagyon kiegyensúlyozott és erős gólátlagot hoz – ezt a nemzetközi színtéren nyomon követik. Az én tapasztalatom az eddigi megkeresések alapján, hogy egyelőre olyan ajánlatot nem nagyon tesznek a csapatok, ami minden szempontból indokolná a váltást. Mivel magyar és az NB I-ben szerepel, nem szívesen fizetnek ki akkora összeget érte, mint ami egy ilyen képességű játékos valós piaci értéke. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem futhat be akár már most januárban is egy olyan ajánlat, ami mind Barna, mind a klubja számára megfelelő” – nyilatkozta az M4 Sportnak Paunoch Péter, amit az Origo szemlézett.

Varga Barnabás szerb válogatottal harcol a Torinóért

A Torino elsősorban Duván Zapata súlyos sérülése miatt szeretne a télen új csatárt szerződtetni. Varga mellett a legfőbb név a szerb válogatott Luka Jovics, aki az AC Milannál vált kegyvesztetté, az olasz bajnokságot azonban jól ismeri. Kérdés, hogy a Fradi hajlandó-e elengedni Vargát, ugyanis a klub másik támadójáért, Saldanháért is van érdeklődés, a brazil támadót a Flamengo vinné.