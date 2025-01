Bizarr fotó terjed Szalahról: itt köthet ki az egyiptomi klasszis

Mohamed Szalah pályafutása legjobb szezonját teljesíti a Liverpoolban jelen állás szerint. A Premier League-ben egészen félelmetes mutatói vannak, 20 bajnokin 18 gólt és 13 gólpasszt jegyzett. További két gól és négy assziszt a mérlege a Bajnokok Ligájában, és a Ligakupában is betalált. A 32 éves futballista továbbra sem lassít, ennek ellenére nemrég bejelentette, hogy nem fogja meghosszabbítani a nyáron lejáró szerződését a klubbal. A következő állomás a pályafutásában Szaúd-Arábia lehet, erről árulkodik egy bizarr fotó.

Mohamed Szalah az al-Hilal játékosa lehet Fotó: AFP

Szalaht tavaly az al-Ittihad szerette volna leigazolni, most azonban úgy tűnik, hogy az al-Hilal a legnagyobb kérője. A szaúdi király tanácsadója, Turki Alalshikh (aki a szaúdi sportéletben is jelentős szerepet tölt be) nemrég egy fotót posztolt a közösségi oldalára, amin az egyiptomi világklasszisra az al-Hilal mezét szerkesztette.

Szalah Neymart pótolhatja

A Sky Sports információi szerint Szalah Neymar utódja lehet a kék mezeseknél. A brazil szélső hiába érkezett óriási reményekkel 2023 nyarán a klubhoz, sérülései miatt másfél év alatt csupán hét tétmérkőzést játszott. Szerződése idén júniusban jár le, a hosszabbításhoz pedig sem ő, sem pedig a klub nem ragaszkodik. Neymar helyett így a következő szezontól kezdve Szalah lehet az együttes szupersztárja, amely jelenleg a legerősebb szaúdi csapatnak számít.