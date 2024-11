Neymar beinthet a szaúdiaknak, és Messi csapatához tart

Sajtóhírek szerint Neymar 20 millió fontért vett telket Miamiban az előkelő Bal Harbour negyedben. A 46 méter hosszú telken korábban egy ház állt, amelyet azóta lebontottak. A hirdetési adatok szerint egy 13 000 négyzetméteres, pazar lakópark részét képezi az ingatlan, amely saját kikötővel rendelkezik. Neymar korábban az ESPN Argentínának azt mondta, bízik benne, hogy újra együtt játszhat Lionel Messivel, és ezzel a vétellel most újra felerősítette a pletykákat, hiszen az argentin klasszis az Inter Miami játékosa - írja a Daily Star.

Neymar Miamiba tart / Fotó: Francois Nel

Neymar tavaly októberben keresztszalag-szakadást szenvedett, mindössze hat mérkőzésen lépett pályára a szaúdi Al-Hilal színeiben. Összesen 53 meccset hagyott ki, jövőre lejár a szerződése a szaúdiaknál, és aligha fogja meghosszabbítani a megállapodást.

Neymar és Messi 2013 és 2017 között csapattársak voltak a Barcelonában, majd 2021-től 2023-ig a Paris Saint-Germainnél játszottak együtt.

Neymar újra Messivel és Suarezzel rohamozhat

A brazil ász 2023-ban 90 millió euróért a szaúdi profi ligában szereplő Al-Hilalhoz igazolt, Messi pedig David Beckham amerikai csapatához, az Inter Miami CF-hez került szabad átigazolással. Messi a következő szezonban is Miamiban marad, és lehetősége van arra, hogy a 2026-ig meghosszabbítsa a szerződését. A hírek szerint Luis Suarez is tárgyalásokat folytat arról, hogy a Miaminál maradjon. Ha Neymar is oda kerül, akkor újra összeállhat az MSN trió, amely remekelt a Barcelonánál.