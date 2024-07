Szijjártó Péter elárulta, kinek szurkolnak a fiai a Magyar Nagydíjon

Szijjártó Péter az időmérő edzés előtt Stefano Domenicalival, a Forma-1 vezérigazgatójával, majd Mohammed ben Szulajemmel, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnökével tárgyalt.

Szíjjártó Péter Fotó: Metropol/Szabolcs László

- Mind az FIA, mind a Forma-1 úgy tekint Magyarországra, hogy hosszútávon a száguldó cirkusz része lesz. Úgy tekintenek ránk, mint a Forma-1 örökségére. Nemcsak a modern helyszínekre van szükség, hanem azokra a pályákra is, amelyek évtizedekre visszanyúlva megmutatják ennek a sportágnak a gyökereit – mondta a külügyminiszter.

A magyar pálya a hagyományokat ötvözi a modern szabályok megfelelésével, ezt szolgálja az a nagyszabású felújítás, beruházás, ami már tart és folytatódik is a futam után.

- Tíz és fél hónapos megfeszített munka vár ránk. Ez idő alatt megújítjuk a főlelátót, a főépületet, a versenyirányító központot, a paddockot, lesz két új gyalogos alagút, az egyiken a csapatok, a személyzet, a másikon a szurkolók közlekednek majd. Az eddig elvégzett beruházásokkal teljesen elégedettek. 2032-ig van szerződésünk és senki nem úgy számol vele, hogy ez a vége – jelentette ki Szijjártó Péter.

A politikus újságírói kérdésre elmondta azt is, hogy nagyon büszke arra, hogy magyar sikerek is hozzájárulnak az Forma-1 eredményességéhez.

- Minden magyar ember büszkeséget érezhet azért, hogy 39 éve van egy verseny, amely minden nehézség ellenére bent van a Forma-1-es naptárban. A fiaim már napok óta várták, hogy jöjjünk a versenyre. Lando Norrisnak szurkolnak. Nagy öröm, hogy Norris rajtért felelős mérnöke egy magyar kolléga. Sőt, azt is megtudtam, hogy a McLaren főhadiszállásán három magyar mérnök is van, szóval jól látszik, hogy nincs nagy teljesítmény magyarok nélkül és akkor még ott van Norris herendi sisakja is. Szóval reméljük, hogy egy kis magyar siker is születik a hétvége folyamán – nyilatkozta Szijjártó Péter.