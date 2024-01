Kiszivárgott, itt kap munkát a börtönből szabadult olimpiai bajnok

A hatszoros paralimpiai bajnok futó, Oscar Pistorius még 2014 októberében vonult be Dél-Afrika egyik legkeményebb börtönébe, miután 2013-ban többször rálőtt barátnőjére, Reeva Steenkampra, aki belehalt a sérüléseibe. Idén január 5-én, kilenc év elteltével feltételesen szabadlábra helyezték, és megkezdheti a társadalmi reintegrációt.

Oscar Pistorius jelenleg nagybátyjánál lakik, amit folyamatosan fegyveresek őriznek

Fotó: Tsavngirayi Mukwazhi

A dél-afrikai büntetés-végrehajtási szolgálat (DCS) ugyan kijelentette, hogy mindent szeretnének titokban tartani Pistoriusszal kapcsolatban, ugyanis a kiengedésével több fejvadász célkeresztjébe bekerült és minden pluszinformáció az ő előnyükre válhat. Ennek ellenére a brit sajtó már több fontos részletet közölt, a 37 éves férfi a nagybátyja tulajdonában lévő birtokra vonul vissza a dél-afrikai Pretoria városában. Most pedig a Daily Mail arról ír, hogy Pistorius már munkát is talált és az egyik helyi református gyülekezetnek segít be. Feladatai közé fog tartozni a takarítás, valamint vasárnaponként az autók koordinálása, aznap ugyanis rendkívül megtelik a parkoló.

A büntetés-végrehajtásnál remélik, hogy az emberek nem fognak majd képeket készíteni Pistoriusról, és nagyon nem szeretnék, ha felvenné a kapcsolatot a médiával, hiszen a szabadláb ellenére hivatalosan még mindig börtönbüntetése van.

Oscar Pistorius mindkét lábát 11 hónapos korában kellett amputálni, ezt követően protéziseket kapott. Sportolni kezdett, hatszoros paralimpiai bajnok lett. 2012-ben ő volt az első paralimpikon, aki speciális protézisek segítségével elindult az olimpián. 2014-ben azonban gondatlanságból elkövetett emberölés miatt öt év letöltendő börtönbüntetést kapott, mert a vádak szerint meggyilkolta barátnőjét, Reeva Steenkampot, akire többször is rálőtt a fürdőszoba ajtaján keresztül 2013-ban az otthonukban. Az ítéletet 2015-ben felülvizsgálták, és végül 13 év és öt hónap börtönbüntetésre módosították.