„Fantasztikus ember és sportember” - Itt a Fradi legnagyobb erősítése, áradozik róla az edző

Gólzáporos győzelemmel mutatkozott be első tétmérkőzésén a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzőjeként Dejan Sztankovics. Ahogy arról már beszámoltunk, a Nagyecseden 8-0-ra megnyert Magyar Kupa-meccsen az új trénert különösen Lisztes Krisztián kápráztathatta el, aki duplázott és még egy tizenegyest is kiharcolt. Mégis volt egy másik fontos gólszerzője is a Fradinak, akit külön kiemelt Sztankovics: a súlyos sérüléséből hét hónap múltán visszatért Muhamed Besic.

Muhamed Besic góllal tért vissza súlyos sérüléséből Fotó: fradi.hu

Micsoda érzés visszatérni! Tegnap volt pont hét hónapja, hogy utoljára a pályán lehettem, és boldog vagyok, hogy most újra játszhattam.

Támogatást és türelmet kaptam az egész klubtól, és nagy köszönet Kubatov Gábor elnök úrnak, aki bízott bennem és megadta a lehetőséget, hogy ismét visszatérhessek szeretett klubomba, a Ferencvárosba. Jól éreztem magam, sokat tettem ezért: keveset pihentem, minden nap háromszor, négyszer akár három, négy órát dolgoztam

– mondta Besic a fradi.hu videójában, kiemelve, hogy nem csak neki, de az új edzőnek, Dejan Sztankovicsnak is fontos volt a meccs.

A Fradi kispadján most bemutatkozott szerb szakember is kiemelte értékelésében a bosnyák játékost.

Besic nagyszerű munkát végzett, fantasztikus ember és fantasztikus sportember is egyben.

Örülök, hogy közel fél órát tudott játszani a visszatérése alkalmával

– idézte Sztankovicsot a klub honlapja.

Az FTC legközelebb szeptember 21-én, csütörtökön (18.45, tv: M4 Sport) a szerb Csukaricskit fogadja az Üllői úton, az Európa Konferencia-liga csoportkörének első fordulójában.