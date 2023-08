Hőség üzemmódra váltott az atlétikai vb

A stadion több pontján is elérhető lesz ballonos víz. Ezt mindenki a saját kulacsával tudja igényben venni, amely szabadon behozható a Nemzeti Atlétikai Központ területére. Műanyag palackot is hozhatnak a látogatók, sőt ez nem csak engedélyezett, de a szervezők kifejezetten ajánlják is, hogy mindenki hozzon magával hűsítő folyadékot.

A nézők legyezőket kapnak, de a stadionban árnyékos terek is várják a hűsölni vágyókat. A szervezők javasolják a látogatóknak, hogy a napsütés ellen sapkával és napkrémmel is védekezzenek. Az atlétikai vb helyszíne könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel. Autó helyett villamossal, busszal, hévvel, vagy éppen hajóval is lehet érkezni az atlétika szuperhőseinek versenyére.