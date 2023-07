A Herendi újra elkészíti a győztes Verstappen trófeáját

Simon Attila, a cég vezérigazgatója az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában elmondta, sajnálattal vették tudomásul, hogy ez lett a kupa sorsa, de mivel meglátása szerint a Herendinek a magyar országimázsépítésben is fontos szerepe van, pótolni fogják a serleget.

Fotó: Metropol

A csapatok majd eldöntik, ki volt a hibás, de mi vállaljuk az örömteli és nehéz terhet, és újra elkészítjük

- fogalmazott a vezérigazgató az idén 19. századi, keleties mintázatot idéző trófeával kapcsolatban.

Simon Attila kiemelte, minden alkotásukra örökös pótlási garanciát vállalnak, emiatt a mintatárban a Magyar Nagydíj serlegeinek másodpéldánya is ott van. A vázatest gyártása már el is kezdődött, így az eredetileg hat hónapos elkészítési folyamat most rövidebb lesz, és a Red Bull kétszeres világbajnoka pár hét múlva megkaphatja a kupát.

A győztesnek járó serleg akkor tört el, amikor a McLaren versenyzője, a második helyen zárt Lando Norris a dobogó segítségével nyitotta ki pezsgősüvegét, aminek köszönhetően a kupa ledőlt.