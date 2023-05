Feljelentették az új magyar focicsillagot? Itt a Fradi válasza

Sajtóhírek szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi eljárást kezdeményezett ifjabb Lisztes Krisztián ellen. A Ferencváros csodatinije az Újpest ellen 3-2-re megnyert idegenbeli rangadón betalált, érthetően boldog volt. A mérkőzés lefújása után nyolc perccel a ferencvárosi tábor előtt egy fáklyával ünnepelt, úgy, hogy azzal senki épségét nem veszélyeztette. A MLSZ ellenőre ezt az esetet jegyezte fel magát, majd jelentette a szövetségben.

Fegyelmi eljárás indult a Fradi játékosa ellen / Fotó: MTI

A klub a Metropolnak küldött üzenetében elismerte, valóban feljelentették Lisztest:

„Sajnos, igaz a sajtóban ma megjelent hír, az MLSZ valóban fegyelmi eljárást kezdeményezett Lisztes Krisztiánnal szemben is. Egy saját nevelésű, 17 éves játékosról van szó, aki most robbant be az élvonalba. Őszintén reméljük, hogy az eljárás vége maximum egy szóbeli figyelmeztetés lesz, és a jó formában lévő fiatal tehetséget nem tiltják el. Nagyon sajnálnánk, ha az MLSZ bármilyen döntéssel hátráltatná az FTC fiatal tehetségének fejlődését, bármiben kedvezőtlenül befolyásolná pályafutását.”

- áll a szerkesztőségünkhoz eljuttatott közleményben.

Ifjabb Lisztes Krisztián valóban fantasztikus formában van, tavasszal már négy gólt szerzett, a Fehérvár ellen döntetlent ért a duplája, a Vasas és az Újpesttel szemben pedig győzelmet.