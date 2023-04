Böde Dániel üzent a Fradinak, kőkemény feladat vár a zöld-fehérekre

A Leverkusen elleni Európa-liga-nyolcaddöntős kiesése után gödörbe került a Ferencváros. A sérülések által sújtott címvédő a Debrecen elleni siker óta nem tudott győzni az NB I-ben, két döntetlen és két vereség a mérlege. Sztanyiszlav Csercseszovék helyzetét az sem könnyíti meg, hogy szombaton ahhoz a Pakshoz látogat, amely az elmúlt öt bajnokiján százszázalékos maradt.

A remek formában játszó Paks ellen kell javítania a Fradinak – Fotó: Dömötör Csaba

Bognár Györgyék fel is kapaszkodtak a dobogót érő harmadik helyre. A paksiak remek támadójátékukban bízhatnak, a válogatottban is bemutatkozó Varga Barnabás 17 találattal vezeti a góllövőlistát, az első csapathoz visszahívott Böde Dániel pedig pazar formában játszik, csereként beállva öt gólt is szerzett a legutóbbi öt találkozón, és üzent a Fradinak:

„A Ferencváros mindegyik fordulóban esélyesnek számít, az lesz szombaton Pakson is” – nyilatkozta Böde Dániel.

Ugyanakkor jó állapotban vagyunk mi is, fontos lenne pontot, pontokat szerezni. Sokat jelentene, ha a Fradi után a Pakssal is lenne bronzérmem a bajnokságban

– tette hozzá a 25-szörös magyar válogatott támadó.

Egy esetleges újabb zöld-fehér botlás legnagyobb nyertese a Kecskemét lehet, ám ehhez a Puskás Akadémia otthonából kell elhoznia szombat délután a három pontot.

A tabella alsó felében szintén komoly izgalmak várhatóak, az utolsó négy helyezett ugyanis egymás ellen játszik majd. Először, szintén szombaton a Mol Fehérvár fogadja az Újpestet. Mindkét klub nemrég esett át edzőváltáson, amelyek egyelőre jól sültek el, előbbi Bartosz Grzelakkal négy pontot szerzett két bajnoki alatt, Nebojsa Vignjevic pedig győzelemmel tért vissza a Megyeri útra. A lila-fehérek bízhatnak válogatott szélsőjük, Csoboth Kevin remek formájában, aki a Zalaegerszeg ellen mesterhármast ért el múlt héten.

Vignjeviccel kerülné el a kiesést az Újpest – Fotó: Micheller Szilvia

Vasárnap délután pedig összecsap az utolsó helyezett Vasas, és az utolsó előtti Honvéd. Az angyalföldi együttes helyzete egyre kilátástalanabb, legutóbbi négy bajnokiját elvesztette, hátránya már kilenc pont a bentmaradást érő 10. helytől. A Kispest szénája nem áll ennyire rosszul, de a hátralévő sorsolása nem lesz egyszerű, így égető szüksége lenne elhozni a három pontot az Illovszky Rudolf Stadionból.