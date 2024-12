Karácsonyi Játszóház a Turbinában

„Mi elhozzuk az összes téli témájú játékunkat, a Turbina is készül egy különlegesebb téli italválasztékkal, a zenei aláfestésről pedig sqto gondoskodik, így minden adott lesz az ünnepi hangulat megteremtéséhez. Gyertek, hangolódjunk közösen az év utolsó Játszóházán!” – invitálnak a szervezők.

Majd így folytatják: „A dobozunkat is visszük, amibe a decemberi eseményeinken gyűjtjük az általatok írt gondolatokat – ha van kedvetek, itt az utolsó alkalom, hogy hagyjatok valami üzenetet a játékmestereknek, vagy csak kreatívkodjatok egy kicsit. Lesz nálunk sok-sok filctoll, papír és matrica is hozzá. Igaz a hír: tényleg lesz kincskeresős játék, készítsétek a nyomozós killeket. A megtalálóknak apró kedvességgel is készülünk.”

Kapunyitás: 18.00-kor

Behopp: 1000 forint (diák: 500 forint)

Időpont: december 23., 18.00

Helyszín: Turbina Kulturális Központ (Vajdahunyad utca 3, Budapest 1082)