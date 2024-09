Saját nyomda készítés – ingyenes próbaalkalom

A Várkert Műhelyben a Miniakadémia foglalkozásvezetőivel csupa olyan technikát próbálunk ki, amelyre iskolai vagy otthoni környezetben nincs lehetőség! Kreativitásfejlesztő alkotómunkával, a kis létszám miatt személyre szabott feladatokkal és felszerelt műhellyel várjuk kéthetente hétfőnként a 7-12 éves gyerekeket – akár egy alkalomra is, akár kétheti rendszerességgel.

Ezúttal dekorgumiból vagy kartonból alkotjuk meg a saját tervezésű nyomdánkat, ami lehet akár egy ex libris is. Majd ki is próbáljuk a gyakorlatban, többféle színű festéket/tintát használva. Akár két- vagy háromféle nyomda is készülhet egy alkalommal.

A workshop vezetői: Horváth Anna Róza és Jordán Lili – képzőművészek és vizuális kultúra tanárok

Időtartam: 16.30-18.00 (kéthetente hétfőnként)

Gyülekező: 16.00-tól

Időpont: szeptember 9.

Helyszín: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6., YBL 6 Művészeti Tér