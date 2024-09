Őszkezdő ruhacsere és javító műhelymunka

Nyaralás után nem fért be a bőröndöd tartalma a szekrénybe? Az iskolakezdéssel előmásztak olyan ruhák, amiket már nem is tudod, mikor vettél fel utoljára? Hozd el a már nem hordott darabokat az Újbudai Ifjúsági Kör ruhacseréjére, a Bartók Béla út 29. szám alatti, B29 közösségi térbe.

Szombaton irány a B29!

A ruhacseréről: nem csupán a gazdát cserélő tárgyakra, hanem a tulajdonosok történeteire is szeretnénk hangsúlyt fektetni, ezért mindenki saját asztalt kap, ahol a kincsek közötti válogatás közben egy kicsit megismerhetik egymást a volt és leendő tulajdonosok. Ideje felfrissíteni a ruhatárad? Hozd el jó állapotú, megunt, tiszta ruháidat és cseréld el őket! Pár megkötésre kérlek figyelj oda:

Legyen a nyárvégi és őszies ruháké, cipőké, kiegészítőké a főszerep.

Olyan darabokat hozz, amik jó állapotúak, te is szívesen felvennéd őket, csak valamiért éppen nincsen rá szükséged. Legyenek a ruhák tiszták. Maximum annyi ruhával (női, férfi és/vagy gyerek) érkezz, hogy elférj az asztalodnál, lehet ruhaállvánnyal is készülni. Jöhetnek kiegészítők is! A megmaradt ruhákat hazaviheted, vagy valamennyit mi is el tudunk vinni adományozási céllal.

Időpont: szeptember 14., 10.00-13.00

Helyszín: B29 Ifjúsági Közösségi Tér (Budapest, Bartók Béla út 29, 1114)