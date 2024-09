Miénk a játszótér! - családi délután

A KMO Művelődési Központ és Könyvtár eseménye.



A Kezeslábas Társulat kisgyermekeknek készít előadásokat, melyet úgy állítottak össze, hogy a gyermekek számára is ismerős tárgyakból, a szemük előtt alakulnak ki a bábok, ismerősek az elhangzó dalok és mondókák. A játékidő körülbelül 35-40 perc, mely a 25 perces előadásból és az azt követő közös játékból áll, amikor is a színészek elvegyülnek a gyerekek között, akik játszhatnak is a bábokkal.

Időpont: szeptember 6., 16 és 18 óra között

Helyszín: Kispesti Központi Játszótér (1195 Budapest, Petőfi u. 2.)

A rendezvényre a belépés díjtalan!