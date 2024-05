Igazi különlegességekkel vár a hétvégén a Mastercard Budapest Comic Con

Több díjátadó, a magyar képregényes kultúra ünneplése és számos más program vár a Mastercard Budapest Comic Con látogatóira május 18-19-én a Hungexpón. Idén társrendezvényként csatlakozott az eseményhez a Radiocafé Board Game Expo, mely helyet ad a Magyar Társasjátékdíj átadójának is! Az ünnepségre a megnyitó után, szombaton 11 órakor kerül majd sor, azt követően a vendégeknek lehetőségük lesz kipróbálni a díjnyertes játékot.

Fotó: ANTAL ZSANI

A BCC számára mindig fontos volt a magyar képregénykultúra fejlesztése, így idén több erre fókuszáló kezdeményezésre is sor kerül a május 18-19-ei hétvégén. Az idén tragikus hirtelenséggel elhunyt Futaki Attila emléke és munkássága előtt tisztelegve először kerül átadásra a Mastercard Budapest Comic Con-on a Futaki-díj, mely egyfajta olvasói közönségdíj, ahol a „Legjobb magyar képregény”, illetve a „Legjobb magyarul megjelent külföldi képregény” kategóriában jelölhették kedvenc alkotásaikat a képregényrajongók. A díjátadóra és az azt követő megemlékezésre szombat, 16:30-kor kerül majd sor szombaton, a Mastercard Nagyszínpadon.

Emellett közel 100 külföldi és magyar árussal találkozhatnak a látogatók az MVM Artist Alley-ban, illetve egy olyan különleges kiadvány megvásárlására is lehetőség nyílik a Merch shopban, melyet közel 20 magyar képregényalkotó egyedi munkáiból állítottak össze a szervezők. Az amatőr művészek is teret kapnak a rendezvényen, akik több kategóriában is nevezhettek különböző művészeti ágakban meghirdetett versenyeken. A Watchmen rajzpályázatra beérkezett több mint 100 munka közül a legjobbat maga az alkotó: John Higgins értékelte. A nyertesek megtekinthetőek a BCC Facebook-oldalán.

Bár az eredetileg meghívott vendégek körében szakmabeli kötelezettségek miatt történtek lemondások, a rövid idő ellenére sikerült remek színészeket meghívni! A rendezvény újabb sztárvendégei között köszönthetjük Jerome Flynnt a Trónok harca, Clive Standent a Vikingek, és Afshan Azadot a Harry Potter filmekből! Hozzájuk dedikáló, és fotós jegyek is elérhetőek már, hasonlóan az eddig bejelentett vendégekhez (Deep Roy, Erick Avari, Eric Roberts) is.

Fotó: ANTAL ZSANI

A hétvége folyamán a Hungexpón megrendezésre kerülő négy rendezvény színpadi programja is véglegessé vált. A Filmio által támogatott Magyar Filmszínpadon szombaton a „Célkeresztben a S.E.R.E.G” panelbeszélgetés, ahol további új információkat tudhatunk meg az idén bemutatásra kerülő sorozatról, míg vasárnap kulisszatitkokat feszegető beszélgetéseket ígér a „Nemzetközi produkciók Magyarországon”. Ha pedig valaki a Comic Con falain kívül merészkedne, olyan érdekes színpadi programokba is belefuthat, mint a Radiocafé Board Game Expo-n a TableTalk Podcast előadásai, vagy a KoreaON Kultúrális Fesztiválon fellépő világhírű Maytree társulat acapella koncertje.

Dátum és helyszín: 2024. május 18-19., Hungexpo (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)

Honlap: www.budapestcomiccon.hu

Addig is íme a Mastercard Budapest Comic Con 2023-as Aftermovie-ja: