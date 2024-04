Alaszka, az utolsó határvidék - néha a póló is sok lehet

Karancsi Zoltán földrajz-rajz szakos tanár, geográfus, egyetemi docens, idegenvezető és világjáró amatőr természetfotós, aki képeit egyetemi előadásai mellett rendszeresen mutatja meg kiállításokon. Kedvenc tájai a változatos színekkel és formákkal rendelkező sivatagok, valamint az esőerdők, a látványos hegyek, vulkánok világa.

Sok szempontból különleges vidék Alaszka. A több mint másfél millió km2-es hatalmas területen csupán 740 ezren élnek, így az állam legnagyobb része ma is vadon, ahol háborítatlanul élhetnek a vadállatok, de ahová csak repülővel lehet eljutni. Itt található Észak-Amerika legmagasabb csúcsa, legnagyobb nemzeti parkja. Emellett itt vannak a legszebb, ugyanakkor a legnépszerűtlenebb nemzeti parkok is a világon. Ezen a földön – amit a hó és jég birodalmának is neveznek – terem a világ legnagyobb zöldsége, de az ország és a nyár közepén, a legészakibb egyetemi városban, Fairbanksben, egy szál pólóban is melegünk volt …szóval, ez mind Alaszka!

Belépő: 1 500 forint

Regisztráció szükséges: [email protected], vagy telefonon: +36 1 375 6249

Időpont: április 10., 18.00

Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (1036 Budapest, Korona tér 1.)