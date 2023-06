Belépő nélkül mozizhatunk a csillagos ég alatt

A nyár egyik kedvenc programja a szabadtéri moziélmény. A Kultik terasz idén is a Corvin Plaza tetőkertjén várja a filmrajongókat, ráadásul ezen a nyáron belépőjegy nélkül élvezhetjük a klasszikus és modern filmeket.

Fotó: Pixabay

Június 15-én nyílt meg hagyományosan a Kultik Terasz Corvin Plaza. Az idei nyár újítása, hogy ingyenesek a vetítések, mindössze a büfében van egy minimális fogyasztási limit, ami 1400 forint. Itt a klasszikus mozis büfé csemegéi kaphatók, popcorn, nachos, üdítők és minden, ami egy klasszikus moziban is megtalálható.

A szabadtéri mozi a nyár folyamán számos klasszikus és új, népszerű alkotást is műsorra tűz majd.

A szabadtéri mozi befogadóképessége 150 fő, a mozivászon pedig igazi különlegesség, aminek köszönhetően a szabadban is kifogástalan a moziélmény. A Kultik egyedülálló airscreent használ, ami egy óriási, felfújható vászon és akár vízen vagy homokon is megállja a helyét, miközben pehelykönnyű és ellenáll a viharos szélnek is. A különleges szabadtéri moziban a szúnyogokat speciális fáklyás rendszer tartja távol, a hűvösebb estéken pedig beburkolózhatunk az ingyenesen biztosított puha, meleg takarókba is.