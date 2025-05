Rosalia Borpiknik, a nyárindító óriás piknik Budapest szívében  

A Soulty Yoga oktatójának vezetésével induló 60 perces borjóga órák a Rosalián szombaton és vasárnap nyitás előtt fél órával kezdődnek. A részvétel ingyenes, de a regisztrációhoz rendelkezni kell egy idei, online megvásárolt Deluxe csomaggal. A helyszínen egy kölcsön borospohár a bele való friss és üde roséval, ásványvíz és igény esetén egy jógaszőnyeg várja az érdeklődőket.

A borjóga után már nem marad más, mint a kisimult arcok, az emelkedett hangulat és irány tovább élvezni a Rosaliát egész nap.

Bárki szavazhat a Liget Bora díjról

A döntés most is a fesztiválozók kezében van, mert idén is a látogatók szavazatai alapján kerül kiválasztásra a Liget Bora győztese. A mezőny résztvevői között akad könnyed gyümölcsös és elegánsan buborékos, melyek mindegyike a kitüntető címért verseng.

A feladat egyszerű: minél több, a versenyben induló bor kóstolása, a három személyes kedvenc kiválasztása és ezek rangsorolása. A szavazatokat a helyszínen sétáló hostessek gyűjtik be, akik a leadott voksokért cserébe mennyei Bolka Bonbon meglepetésben részesítik a szavazókat.

Forrás: Rosalia Borpiknik

Rosalia színpad műsora

A Borpiknik hangulatát finomra hangolt dallamok teszik izgalmassá, amitől még kellemesebbek lesznek a borozós, beszélgetős pillanatok. Délutánonként élőzenés koncertekkel indul a zenei műsor a Rosalia színpadán, ami éjszakába nyúló, hatalmas szabadtéri bulivá kerekedik.

A Rosalia Lounge szigetén mindig történik valami

A nyárindító óriás kertiparti legpezsgőbb pontja a Rosalia Lounge sátor lesz, ahol a Le Troquet standja által kínált francia ízvilágú falatokat, francia borokat és pezsgőket lehet vásárolni. A Rosalia Lounge területén kialakított chill zónában nagyobb társaságoknak is lehetősége nyílik megpihenni, elmerülni a borkóstolásban és megélni az igazi fesztiválhangulatot. Nappal a koncerteké lesz a főszerep, amit csak egy-egy pop up borkostoló vagy angol nyelvű masterclass szakít félbe, estétől pedig DJ-k pörgetik fel a ritmust és indul a hajnalig tartó fergeteges parti. A Rosalia Lounge területére való belépés ingyenes és a borkóstolókon való részvétel is díjtalan, azonban nem árt időben érkeznie annak, aki biztosan nem akar lemaradni egyetlen izgalmas történetről és pohár borról sem.