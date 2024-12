Az étel odaégése és a füst azt jelzi, hogy olyasmi történt a konyhánkban, aminek az ételkészítés során nem lenne szabad megtörténnie: azaz az egészségre ártalmas égéstermékek keletkeztek. Ha az odaégett ételt fogyasztjuk, szó szerint az egészségünket tesszük kockára, de a túlságosan magas sütési-főzési hőmérséklet nem csak ezért káros: kicsapódnak a tápláló fehérjék lebomlanak az értékes vitaminok, vagyis csökken a nagy gonddal előállított étel tápértéke, ha nem figyelünk oda kellőképpen a hőfokra. Most bemutatunk néhány olyan praktikát a jövő konyhájából, amelyekkel sokat tehetünk saját magunk és környezetünk jólétéért is.

Forrás: Shutterstock

Égett olaj helyett párolj!

A korszerű konyhákban napjainkra már számos technológia áll rendelkezésre, hogy az ételek elkészítése során kíméletes módszerekkel készíthessünk igazán omlós, zamatos ételeket. Ilyen például a párolás, a gőzzel sütés vagy az „air frying”, azaz a forró levegős fritőz alkalmazása is. Mivel egyiknél sincs gyulladási hőmérséklet, nincs égés sem, azaz nem ég oda, amit készítünk, nem keletkeznek az egészségre káros égéstermékek, mint ahogy nem keletkezik füst sem. Ráadásul megmaradnak azok a tápanyagok is, amelyek magasabb hőfokon esetleg már elvesznének.

A füstmentes konyha a hosszabb élet záloga

A füstmentes konyha, illetve általában az ártalomcsökkentés fejben kezdődik, esetünkben már az alapanyagok összeválogatásánál: például jó minőségű, tiszta, kellő gyakorisággal cserélt olajban sütünk alacsonyabb hőfokon. És a gyakorlatban folytatódik: elsősorban az előírt sütési hőmérséklet és idő megválasztásával. A füstmentes konyha a hosszabb, egészségesebb élet záloga.

Nincs égés – nincs égéstermék

A tévhitek helyett érdemesebb a tényekre hagyatkozni nemcsak a konyhában, hanem a mindennapok más területein is. A dohányzásra is igaz, hogy égés híján nem keletkeznek olyan veszélyes égéstermékek, mint például a kátrány - a füst nélküli, de nikotint tartalmazó alternatívák emiatt lényegesen alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak, mint a cigarettázás. A különböző füstmentes technológiák között is jelentős különbség van. Igaz, ezek a technológiák is tartalmaznak például nikotint, ami erősen függőséget okozó anyag, és egyéb káros hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást, valamint káros hatással van az emberi reprodukciós rendszerre is. Ezért az a legjobb, ha el sem kezdünk dohányozni. Ha pedig már dohányzunk, szokjunk le, mivel kizárólag a leszokással csökkenthető a legnagyobb valószínűséggel a dohányzáshoz kapcsolódó betegségek kialakulásának kockázata. Aki elhatározta, hogy leszokik, azt elhatározásában támogatni kell, valamint érdemes igénybe venni a különféle leszokástámogató programok segítségét is. Abban az esetben, ha nem szokunk le, érdemes tájékozódni az ártalomcsökkentésről.

