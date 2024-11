Üstökösként száguld a hazai piacon és még csak most kapcsolnak fénysebességre!

Az elektronikai cikkek, háztartási gépek, számítógépek és mobiltelefonok iránti kereslet egyre nő, a vásárlók pedig a legjobb minőség és szolgáltatás elérésére törekednek. A pandémiát követően, amikor a külföldi webáruházak silány termékekkel árasztották el a piacot, az iPon kiemelkedett a versenytársak közül: míg a magyar IT szegmens átlagosan 25%-os csökkenéssel küszködött, az iPon közel 50%-os árbevétel növekedést ért el az idei évben. A cég büszkén számolt be róla, hogy az eredetileg felvázolt stratégia mentén az új beszállítók megérkezése és az egyedi marketing stratégia a szélesebb rétegeket megszólítva nem várt eredményeket hozott, így 30%-kal több termék került értékesítésre 1 év viszonylatában vizsgálva. Ebből adódik, hogy az értékesített termékeik átlagára is jelentősen emelkedett, amit egyértelműen a prémium szegmens megcélzása eredményezett. Mindez annak köszönhető, hogy az iPon a jól átlátható termékkínálat mellett versenyképes árakkal vonzza a vásárlókat. A kínálat folyamatos bővítése során nem csak szórakoztató elektronikai és háztartási gépek kerültek be a kínálatukba, hanem barkács- és kerti eszközök, konyhai felszerelések, valamint játékok is megtalálhatók a honlapjukon, mindezt folyamatosan növekvő készlettel támogatva, így jövőre elérve az 1 millió terméket tartalmazó portfóliót.

A közösség kiemelt szerepet játszik az iPon életében, a cég komoly figyelmet fordít arra, hogy olyan közösséget építsen, példaképp Discord szerverükön, ahol a vásárlók valódi információkat és segítséget kapnak. Az áruház egyedi partnerprogramjában népszerű együttműködéseket alakított ki számos influencerrel, mint például a TheVR és a Jólvanezígy, lehetőséget biztosítva a vásárlóknak, hogy vásárlásaikkal közvetlenül támogassák kedvenc alkotóik munkáját. De az iPon nem csupán vásárlási lehetőségeket kínál, hanem rendszeresen előrukkol érdekes online tartalmakkal is. A digitális világ legfrissebb híreit és innovációit bemutató magazin és videós termékbemutatók a tájékoztatás mellett folyamatosan színesítik a felhasználók élményét, legyen szó videojátékokról vagy technikai újdonságokról.