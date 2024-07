Biztos elhelyezkedés, magas fizetés, megbecsült munka? Irány a könyvelői szakma! (x)

Könyvelői állások – vidéken is nagy szükség van a szakértelemre

Fotó: freepik.com

Akár a fővárosban, akár vidéken, kisebb városokban vagy falvakban szeretnénk elhelyezkedni, könyvelőként igencsak jók a lehetőségeink. Ennek oka leginkább az, hogy mindenhol szükség van rájuk és szakértelmükre. Persze az olyan városokban, ahol több a cég és vállalat, még több könyvelői pozíciót hirdetnek. Így van ez a Mecsek lábánál, Pécsen is.

Nézzük csak meg, milyen munkalehetőségek várnak a helyiekre. Pécsett könyvelői állás szakirányú végzettséggel, versenyképes jövedelemmel – ilyen és ehhez hasonló pozíciókat hirdetnek rendre a pecsallas.hu oldalán, ahol folyamatos megtalálhatjuk az aktuális és releváns, lokális munkákat.

Mennyit lehet keresni könyvelőként?

A könyvelők jól képzett, magasan kvalifikált munkaerőt jelentenek, akik az egyik legfontosabb pozíciót töltik be minden vállalkozás, önkormányzat vagy egyéb intézmény mindennapjaiban. Épp ezért a megbecsültségük is igencsak magas, amit a munkáltatók gyakran magas fizetéssel is honorálnak. De mérlegképes könyvelőként, főkönyvelőként, szakmai tapasztalattal még tovább és tovább is lehet lépkedni a ranglétrán. Nem elképzelhetetlen akár a milliós nagyságrendű fizetés sem.

Hogy lehet valakiből könyvelő?

Azt nem mondanánk, hogy könnyen, de a lehetőségek biztosan megvannak, Pécsen főleg. Az egyetemi közgazdaságtudományi képzés az egyik legszínvonalasabb az egész országban, de a különböző oktatási és képző intézmények, mint például a Penta Unió is megtalálható a városban. A tananyag persze nem könnyű, és nemcsak megtanulni, megérteni is szükséges azt – és sok múlik majd azon is, a gyakorlatban hogy látjuk át a dolgokat. Aki viszont el akar indulni a pályán, annak Pécs remek opciókat kínál – mind a képzési lehetőségeket, mind a munkahelyeket tekintve.

